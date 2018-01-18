Минкультуры РФ перенесло премьеру «Приключений Паддингтона 2» на две недели вперед

Москва, 18 января. Минкультуры России перенесло дату выхода британского фильма «Приключение Паддингтона – 2» за день до проката.

Согласно официальному заявлению ведомства, выбранная дата (18 февраля) совпала с премьерой другой картины, передает пресс-служба прокатной компании «Вольга». Таким образом, «Паддингтона» можно будет посмотреть только 1 февраля.

«Приключения Паддингтона» рассказывает историю о медвежонке, который работает мойщиком в британском городке. Главные роли в фильме исполнили Питер Капальди, Хью Грант, Брендан Глисон. Самого Паддингтона озвучивает Бен Уишоу.

Напомним, что в четверг в российский прокат выходят сразу две отечественные картины — «Карп отмороженный» и «Скиф». Кроме того, на экраны выходит новая фантастическая драма Гильермо дель Торо «Форма воды» и байопик Джо Райта об Уинстоне Черчилле «Темные времена».

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что у отечественного киноискусства есть огромный потенциал развития. Соответствующее заявление прозвучало на десятом съезде Союза кинематографистов пройдет в московском Доме кино 11 декабря.