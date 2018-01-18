Выборы-2018: в Крыму открыли штаб общественной поддержки Путина

Симферополь, 18 января. В Республике Крым открылся штаб общественной поддержки выдвижения Владимира Путина на президентские выборы. Членами штаба стали врачи, журналисты, ветераны и общественники.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов, открывая церемонию открытия штаба в Симферополе, отметил, что в состав штаба вошли представители всего крымского сообщества.

«Это уважаемые люди в регионах: ветераны, общественные деятели, предприниматели. Все крымское сообщество в своем многообразии», — цитирует Константинова РИА Новости.

Он отметил, что у действующего президента России Владимира Путина колоссальная поддержка на полуострове, и крымчане постоянно приходят и спрашивают, чем они могут помочь.

Напомним, выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта. С 18 декабря в России идет избирательная кампания. Действующий президент России объявил о своем участии в предстоящих выборах в начале декабря прошлого года во время посещения завода в Нижнем Новгороде.

В конце прошлого года Путин лично привез в Центральную избирательную комиссию РФ необходимые документы для выдвижения. Впоследствии ЦИК одобрил открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволило Путину начать кампанию и сбор подписей граждан РФ в свою поддержку.

Напомним, ранее стало известно, что доверенным лицом Владимира Путина в Севастополе стал глава музейного комплекса «35-я береговая батарея» Валерий Володин.