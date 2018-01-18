Выборы-2018. Секретарь «Поискового движения России»: Путин — человек народа

Очень важно, чтобы каждый россиянин понимал свою ответственность за происходящее в стране. Именно поэтому надо идти на выборы, заявила в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Напомним, в пятницу 12 января Центризбирком зарегистрировал список из 259 доверенных лиц действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ. Одним из таких людей стала Елена Цунаева.

«Практически вся моя жизнь связана с историей и с темой, которая называется «увековечивание памяти погибших на защите Отечества». Для меня важно и ценно, что Владимир Владимирович на всем протяжении своей деятельности, на разных постах, уделял этому большое внимание. Увековечивание памяти павших и ныне живущих героев это основа сохранения государственной целостности и обороноспособности нашего государства. Кроме того, эта тема важна для родственников погибших и тех людей, кто сейчас выполняет свой воинский долг. Поэтому я и не раздумывала, когда мне предложили стать доверенным лицом главы государства», — поясняет ответственный секретарь.

Собеседник ФАН особенно подчеркивает, что в последние годы отмечается «поступательное развитие различных общественных движений и инициатив». Государство оказывает всевозможную поддержку общественным деятелям и организациям.

«Радует, что Владимир Путин занимался не только поисковым движением, но вообще всеми общественными инициативами. Эта внимание выливалось в самые разные формы — это и материальная, грантовая поддержка, которая только увеличивается со временем. Но самое главное — это моральная поддержка. Президент часто встречается с общественными деятелями, интересуется их работой. А это уважение к гражданам, которые неравнодушны к проблемам своей страны. Поэтому Путин — человек народа», — продолжает Цунаева.

При этом ответственный секретарь поискового движения заявила, что в настоящее время Россия находится в довольно сложной обстановке и ей нужна помощь и поддержка народа. А где, как не на выборах, ее можно продемонстрировать?

«Если человек готов не только критиковать власть, но и нести ответственность за то, что происходит в стране, то в любом случае он должен сделать свой выбор. Позиция, когда ты сидишь дома и во все горло заявляешь, что выборы подтасованы и все пропало — неправильная. Ты сам не сходил на выборы, не принес пользы обществу, государству. И это касается любых выборов, не только президентских. Сейчас очень важно, чтобы каждый россиянин понимал свою ответственность за происходящее в стране. Чтобы каждый понимал, что выборы делает не какой-то абстрактный кто-то, а лично человек», — заключила Цунаева.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Действующий российский лидер Владимир Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. В настоящий момент сторонники главы государства проводят сбор подписей в его поддержку по всей стране. По последним данным, уже более миллиона россиян поддержали выдвижение Путина.

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