Число избирателей в Ненецком автономном округе увеличилось перед выборами-2018

Нарьян-Мар, 18 января. Число избирателей в Ненецком автономном округе увеличилось перед президентскими выборами в России в марте текущего года, заявили в избиркоме НАО.

Сотрудники избиркома НАО уточнили численность избирателей в округе. Всего на территории региона зарегистрировано свыше 34 тысяч граждан, имеющих право отдать свой голос на грядущих президентских выборах. За последний год численность ненамного, но увеличилась – почти на 400 человек.

Подсчет избирателей по всей стране проводится дважды в год – 1 января и 1 июля. Все данные передают из регионов в ЦИК России для учета. Количество избирателей необходимо для определения числа бюллетеней, которые нужны на грядущих выборах.

Президент России Владимир Путин заявил об участии в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. Штаб главы государства уже собрал более 1 миллиона подписей в поддержку своего кандидата вместо необходимых 300 тысяч голосов.

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