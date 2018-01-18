Посол РФ: Механизм по предотвращению инцидентов с США в Сирии должен быть сохранен

Вашингтон, 18 января. Несмотря на то, что значительная часть российских войск покинула Сирию, механизм по предотвращению инцидентов с США должен быть сохранен, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По мнению дипломата, в настоящее время этот механизм необходимо расширять для операций на земле. Вывод большей части ВКС РФ из Сирии, по мнению Антонова, не является основанием для отмены октябрьского меморандума от 2015 года, пишет РИА Новости.

«Скорее, речь может идти о его расширении, в первую очередь, о распространении его действия на операции на земле», — отметил посол, добавив, что российская сторона уже поднимала этот вопрос, однако не встретила поддержки американских коллег.

Напомним, меморандум меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов в Сирии был подписан между Россией и США по линии минобороны 20 октября 2015 года. Благодаря данному документу, в течение двух лет ВКС РФ и коалиция во главе с США по борьбе с террористической организацией ИГ1 (запрещена в России) избегали опасных ситуаций в воздухе.

Основные силы боевиков на территории САР были разгромлены в конце прошлого года. В связи с этим президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода войск РФ из Сирии. При этом продолжает действовать военная база РФ «Хмеймим», а также пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

1 Организация запрещена на территории РФ.