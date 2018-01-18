Более 8 тысяч подписей в поддержку Путина на выборах собрано в Башкирии

Уфа, 18 января. Региональный штаб поддержки кандидата в президента РФ Владимира Путина собрал восемь тысяч подписей жителей Башкирии, сообщает пресс-служба регионального штаба.

«Мы собрали более 8 тысяч подписей на 17 пунктах сбора в городах и районах Башкортостана. После проверки в центральном избирательном штабе они будут переданы в Центризбирком России», — цитирует пресс-служба замглаву регионального штаба Руслана Гизатуллина.

Несмотря на то, что максимальное количество подписей уже было собрано, штаб Путина продолжит работу в регионе до 28 января.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Путин идет на них как самовыдвиженец. В среду, 27 декабря, действующий президент подал документы в Центризбирком для выдвижения себя кандидатом на выборы.