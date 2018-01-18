Названа предполагаемая причина пожара в автобусе в Казахстане

Актобе, 18 января. По предварительным данным, причиной возгорания в автобусе, двигавшемся по трассе в Актюбинской области Казахстана стал поджог. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

Как стало известно, автобус, двигавшийся по трассе «Самара — Шымкент», вспыхнул в результате преднамеренного поджога, сообщает «Ньюинформ».

На текущий момент известно, что в транспортном средстве находились 57 человек, при этом спастись повезло лишь пятерым. Автобус вспыхнул прямо во время движения и полностью выгорел.

По известным данным, все погибшие в результате возгорания были гражданами Узбекистана и направлялись в Россию. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы и полиция Казахстана, устанавливаются все обстоятельства возгорания.