Москва, 18 января. Департамент информации военного ведомства Росси сообщил о проведении гуманитарной акции в городе Дамаск.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию на базе русского культурного центра в столице САР. Горожане получили более трех тонн продуктов питания, а также детскую одежду и школьные принадлежности. Общий вес гуманитарного груза превысил три тонны.

Российские военные полицейский обеспечили безопасное прохождение гумконвоя по линии ООН в поселение Телль-Гехаб провинции Даръа. Волонтеры доставили местным жителям 110 тонн провианта и предметов первой необходимости.

Отмечается, что за минувшие сутки новое соглашение о присоединении к режиму прекращения огня подписали представители населенного пункта Тледжине провинции Алеппо.

Ранее сообщалось, что после сокращения российской группировки войск в Сирии, которое началось по решению президента России Владимира Путина в декабре 2017 года, РФ продолжит оказывать гуманитарную помощь САР.