Песков рассказал, что больше всего не любит Путин

Москва, 18 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе интервью Пескова в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая выйдет в эфир на телеканале «Россия-1». Фрагмент передачи представлен на странице ведущей в Instagram.

Отметим, что программа с участием Пескова выйдет в эфир в воскресенье вечером.

Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал о самочувствии действующего российского лидера. После опубликованной информации о здоровье президента США Дональда Трампа Песков рассказал о здоровье Владимира Путина. По его словам, лидер РФ абсолютно здоров и может дать фору многим.