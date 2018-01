Песков рассказал, что больше всего не любит Путин

Снять программу с Дмитрием Песковым, учитывая его бешеный график, было очень тяжело. Но мы это сделали! Смотрите в воскресенье поздно вечером на канале Россия 1. #действующиелица #Россия1

A post shared by Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade) on Jan 17, 2018 at 12:17pm PST