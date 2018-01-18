Видеодайджест новостей, утро 18 января 2018 года

Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность Владимир Путин заявил, что Президент Россиизаявил, что необходимо развивать малые города России с сохранением их исторической идентичности. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с участниками форума малых городов и исторических поселений. Путин обратил внимание на особый подход к развитию малых городов России. «Надо внимательно еще раз посмотреть, чтобы решить задачу сохранения исторической идентичности этих мест и в то же время не мешать развитию», — констатировал российский лидер.

Глава государства отметил, что это «непростая задача».

Порошенко: Комплексы Javelin доставят на Украину за счет США Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Поставки Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin будут оплачены из бюджета США . Об этом заявил украинский президентна заседании Совета национальной безопасности и обороны. «В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки», — приводит слова украинского лидера пресс-служба. Порошенко также сообщил, что Украина в четыре раза увеличит поставки противотанковых комплексов и в 4,5 раз поставки беспилотных летательных аппаратов для силовой операции в Донбассе.

Пентагон опроверг сообщения о создании «новой армии» в Сирии Подразделения, подготовкой которых США занимаются в Сирии, не станут «пограничной службой» или «новой армией». Соответствующее заявление распространил Пентагон. «США продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии. Подготовка предназначена для повышения безопасности беженцев, возвращающихся в разрушенные города», — сообщил в пресс-службе американского военного ведомства. В Пентагоне отметили, что также важно не допустить появления запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в «освобожденных и неконтролируемых районах» страны.

«Матильда» Алексея Учителя попала под запрет на Украине Власти Украины запретили к показу российский фильм Алексея Учителя «Матильда» из-за участия в создании ленты музыканта, который находится в «черном списке». По словам члена экспертного совета при Госкино Украины Дмитрия Капранова, прокат был запрещен «по формальным критериям». «Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из «черного списка» — это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой», — заявил он. При этом фамилия музыканта не разглашается.

1 Организация запрещена на территории РФ.