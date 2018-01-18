Видеодайджест новостей, утро 18 января 2018 года

Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность
Президент России Владимир Путин
заявил, что необходимо развивать малые города России
с сохранением их исторической идентичности. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с участниками форума малых городов и исторических поселений.
Путин обратил внимание на особый подход к развитию малых городов России.
«Надо внимательно еще раз посмотреть, чтобы решить задачу сохранения исторической идентичности этих мест и в то же время не мешать развитию», — констатировал российский лидер.
Глава государства отметил, что это «непростая задача».
Порошенко: Комплексы Javelin доставят на Украину за счет США
Поставки Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin будут оплачены из бюджета США
. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко
на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
«В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки», — приводит слова украинского лидера пресс-служба.
Порошенко также сообщил, что Украина в четыре раза увеличит поставки противотанковых комплексов и в 4,5 раз поставки беспилотных летательных аппаратов для силовой операции в Донбассе.
Пентагон опроверг сообщения о создании «новой армии» в Сирии
Подразделения, подготовкой которых США занимаются в Сирии, не станут
«пограничной службой» или «новой армией». Соответствующее заявление распространил Пентагон.
«США продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии. Подготовка предназначена для повышения безопасности беженцев, возвращающихся в разрушенные города», — сообщил в пресс-службе американского военного ведомства.
В Пентагоне отметили, что также важно не допустить появления запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в «освобожденных и неконтролируемых районах» страны.
«Матильда» Алексея Учителя попала под запрет на Украине
По словам члена экспертного совета при Госкино Украины Дмитрия Капранова, прокат был запрещен «по формальным критериям».
«Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из «черного списка» — это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой», — заявил он.
При этом фамилия музыканта не разглашается.
1 Организация запрещена на территории РФ.