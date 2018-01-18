«Конец для шведской нации»: экс-посол предсказал последствия гипотетической войны с Россией

Стокгольм, 18 января. Гипотетическая война Швеции с Россией привела бы к исчезновению шведской нации, заявил бывший посол Швеции в России Свен Хирдман.

Хиндман выступил с критикой в адрес публикаций в СМИ и высказываний политиков о том, что от России якобы исходит угроза. По его мнению, такие шаги лишь портят отношения между россиянами и шведами, однако не имеют основы.

«Я считаю, это мнение ошибочно по своей сути. Нет никаких доказательств того, что Россия вынашивает такие планы, особенно по отношению к членам ЕС и НАТО», — приводит его слова Vestmanlands Lns Tidning.

Однако бывший дипломат обратил внимание, что мощь России нельзя недооценивать. Он призвал не критиковать и не продлевать санкции против Москвы, а вести переговоры. По его мнению, в силовом варианте разрешения кризиса проиграет не РФ.

«Ведь война с Россией означала бы конец для шведской нации», — констатировал экс-посол.

Он подчеркнул, что напряженные отношения в области политики безопасности между Востоком и Западом в Северной Европе могут привести к катастрофе.

«Поэтому нам нужно принять все мыслимые меры по уменьшению напряженности между великими державами, а не нагнетать ее, идя на поводу у США», — призвал Хирдман.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал возможные новые антироссийские санкции со стороны США. По мнению российского лидера, они лишь ухудшат отношения двух стран.