Сирия: «Джебхат ан-Нусра» за сутки более 10 раз открывала стрельбу в зонах деэскалации

Москва, 18 января. В министерстве обороны России сообщили о 13 случаях нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил о четырех фактах стрельбы в провинциях Латакия (2) и Алеппо (2). Турецкие наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали девять случаев нарушения режима перемирия в провинциях Даръа (2), Дамаск (3) и Идлиб (4).

Наблюдатели отмечают, что огонь велся из минометов и стрелкового оружия, обстрелы имели беспорядочный характер. Нарушения происходили в районах, контролируемых боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). В целом мониторинговые группы расценивают общую обстановку в зонах деэскалации как стабильную.

1 Организация запрещена на территории РФ.