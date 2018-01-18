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Выборы-2018. Путин ведет страну вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров
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    Выборы-2018. Путин ведет страну вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров

    10:54  18 Января 2018
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    Выборы-2018: Путин ведет страну вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров

    В России продолжается сбор подписей за кандидатов в президенты Российской Федерации. Как сообщили в штабе действующего главы государства Владимира Путина, волонтеры направят в Центризбирком только «идеальные» подписи, собранные за кандидата, поскольку ЦИК предъявляет к их качеству самые серьезные требования.

    Владимир Путин впервые участвует в выборах в качестве самовыдвиженца, но, несмотря на это, множество политических партий и общественных организаций высказались в поддержку нынешнего президента. Уровень поддержки Путина сегодня можно назвать беспрецедентным.

    Ректор МГТУ им Н.Э.Баумана и доверенное лицо президента Анатолий Александров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что кандидатура Владимира Путина сегодня фактически безальтернативна, учитывая его колоссальный вклад в развитие страны, а также глобальные вызовы, брошенные РФ на арене мировой политики. Кроме того, ученый сообщил, что уже во второй раз вызвался быть доверенным лицом национального лидера.

    «Владимир Путин — мой президент. Я понимаю, насколько непроста сейчас обстановка в мире: политическая ситуация очень серьезная и напряженная. И в большей степени эта политическая ситуация искусственно создается нашими, так скажем, партнерами. Учитывая все это, хозяйство в нашей стране вести очень непросто, тем более учитывая, какое наследие мы получили. Я вижу, как в течение многих лет наш лидер, несмотря ни на что, ведет страну вперед. Мы в очередной раз пережили тяжелейший кризис, на нас наложены эти жуткие санкции, но, несмотря на это, экономика потихоньку, на 1-1,5%, начинает восстанавливаться», — отметил Анатолий Александров.

    Выборы-2018: Путин ведет страну вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров

    Ректор МГТУ им Н.Э.Баумана отметил, что эти результаты могут быть не всем заметны, но они достигнуты титаническим трудом многих людей, которые следуют за лидером государства.

    «И тот факт, что у нас в это тяжелое время есть такой лидер, вслед за которым мы движемся, не может не радовать. То как он относится к делу, к своему долгу, к государству… Да, экономика сегодня слабовата, хотелось бы, чтобы она развивалась быстрее, но институциональные изменения есть, уже восстанавливается промышленность, и очагов восстановления очень много», — рассуждает ученый.

    Анатолий Александров подчеркнул, что МГТУ им Н.Э.Баумана обучает инженерную элиту страны.

    «И если мы раньше сетовали на то, что половина выпускников работает не по специальности, то сейчас подавляющее большинство наших ребят востребовано, они идут работать по специальности, получают интересную, хорошо оплачиваемую работу. Это тоже свидетельство развития страны», — продолжает глава вуза.

    Выборы-2018: Путин ведет страну вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров

    Он особо отметил, что если бы страна находилась в состоянии стагнации, то ей не нужны были бы специалисты, которые создают новый продукт. Если же страна нуждается в высококлассных профессионалах, это говорит о том, что развитие государства идет правильным путем.

    «А лидер, который отвечает за все, что происходит в стране — это Владимир Владимирович. Быть его доверенным лицом — это честь и гордость для меня. И я на любой встрече с друзьями, с близкими, со всеми посторонними людьми, а вы понимаете, сколько различного рода встреч бывает у ректора МГТУ им Н.Э.Баумана, говорю и доказываю, что наш лидер достоин того, чтобы быть президентом, все всякого сомнения», — подытожил Анатолий Александров. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Михаил Блинов
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    #путин #россия #политика #выборы-2018
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