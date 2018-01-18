Посол РФ в США: Москва и Вашингтон не противники, а партнеры

Вашингтон, 18 января. Россия и США являются партнерами, а не противниками, сотрудничество Москвы и Вашингтона проверено временем, заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что государствам необходимо стремиться к укреплению экономического фундамента. По словам Антонова, такая мера избавит российско-американские отношения от конъюнктурных перепадов.

Еще одним инструментом укрепления связей между Москвой и Вашингтоном Антонов назвал культуру.

«В отношениях между нашими странами культура играет все более заметную роль, являясь эффективным инструментом укрепления взаимопонимания между людьми и недопущения новых разделительных линий», — приводит слова посла РИА Новости.

Кроме того, Антонов заявил о необходимости более плотного сотрудничества двух стран в сфере мирного освоения космоса. Дипломат напомнил, что США продолжают использовать российские «Союзы» и закупают российские двигатели РД-180 для вывода на орбиту полезной нагрузки для НАСА и Пентагона.

«Твердо убежден, мы не враги и не противники с США, кто бы как ни старался раскручивать этот тезис. Мы – партнеры. Партнеры, проверенные временем», — заключил Антонов.

Напомним, представители России и США также неоднократно отмечали необходимость взаимодействия государств для разрешения сирийского конфликта. Так, в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтону необходимо сотрудничество с Москвой по зоне деэскалации на юго-западе Сирии. Ранее президент России Владимир Путин назвал создание зон деэскалации в САР прологом для прекращения войны на Ближнем Востоке.