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Ученые рассказали, как грипп влияет на общительность
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    Ученые рассказали, как грипп влияет на общительность

    10:32  18 Января 2018
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    Ученые рассказали, как грипп влияет на общительность

    Нью-Йорк, 18 января. Американские ученые провели исследование эволюционной гипотезы о гриппе. По версии исследователей, вирус способен манипулировать нервной системой человека, чтобы воздействовать на большее количество людей.

    В статье ученых из Нью-Йоркского Государственного Университета в Нью-Палце отмечается, что вирус гриппа может заставлять людей совершать больше социальных взаимодействий, чтобы распространиться на большее число организмов. На первый взгляд эта гипотеза кажется нереальной, однако ученые уже доказали, что паразиты действительно оказывают влияние на поведение человека, передает Planet Today.

    Эксперты считают, что воздействие вируса на поведение больного заметно только в первые 24-48 часов после заболевания. При этом человек имеет все симптомы болезни, но по-прежнему остается коммуникабельным. На завершающей стадии гриппа больной чаще всего отказывается двигаться и предпочитает оставаться дома под одеялом.

    Ученые рассказали, как грипп влияет на общительность

    В своем исследование ученые приводят данные о людях, которые получили прививку от гриппа осенью. Это дало возможность изучить проявление вируса.

    Каждый из участников исследования рассказывал о количестве людей, с которыми он общался два дня до получения вакцины и два дня после.  В итоге выяснилось, что число людей, с которыми они взаимодействовали во время поствакционного периода, было в два раза больше показателей предвакционного периода. Таким образом, идея о возможных манипуляциях вируса социальным поведением человека кажется вполне обоснованной.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #ученые #грипп #здоровье #болезнь
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