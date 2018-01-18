Трамп не отказался от цели восстановить нормальные отношения с Россией — Антонов

Вашингтон, 18 января. Несмотря на то, что внутриполитическая борьба в США позволила противникам президента Дональда Трампа блокировать его инициативу по нормализации отношений с Россией, он остается верен этой цели, уверен российский посол в США Анатолий Антонов.

«Российско-американские отношения стали заложником внутриполитической борьбы в США. Как результат, в течение года двусторонние отношения продолжали деградировать», — отметил Антонов.

В интервью РИА Новости посол России напомнил, что Дональд Трамп «пришел к власти с настроем на улучшение двусторонних отношений».

«Уверен, от своей цели президент США не отказался», — уверен Антонов.

В состоявшейся недавно беседе с руководством российских СМИ президент Владимир Путин отмечал, что «российская карта» постоянно разыгрывается во внутриполитической жизни США, подчеркнув, что «никакого сговора и вмешательства в американские выборы не было».