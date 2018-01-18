Американцы массово едут в Россию, несмотря на предостережения Госдепа — CGTN

Москва, 18 января. Никакие предостережения дипломатического ведомства США не помогут удержать американских туристов от посещения российских городов. Об этом рассказали корреспонденты CGTN, пообщавшись с американцами в Москве.

Журналисты CGTN побывали в российской столице и пообщались с многочисленными иностранцами, которые, невзирая на морозы и снегопады, отправляются в Россию для знакомства с ее культурой и достопримечательностями.

По словам одной американской туристки, в России очень безопасно: на улицах и в метрополитене.

Другая иностранка отметила, что в любой точке планеты с человеком может произойти все что угодно, но это не повод сидеть дома. По этой причине, заявила туристка, отказывать себе в удовольствии колесить по миру, в том числе по России, не надо.

Как рассказала столичный гид Елена Юркен, нечестно и неуместно то, что Россию называют опасной. Иностранцы, уезжая из России, говорят, что здесь безопасно, красиво и обещают вернуться.

Напомним, накануне Госдеп США предостерег американцев от поездок в Россию, потому что якобы в этой стране велик риск террористических атак.

Спецслужбы РФ подчеркнули, что в последнее время в стране снизился рост числа преступлений. Кроме того, за прошедший год Федеральная служба безопасности России пресекла 18 крупных терактов.

Глава российского государства Владимир Путин в ходе коллегии МВД в минувшем году призвал сотрудников МВД не расслабляться, отметив, что позитивные цифры и динамика — не повод отдыхать.

Президент РФ подчеркнул, что ключевая цель правоохранительных органов — безопасность россиян и туристов.

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