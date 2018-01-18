18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Новости Сирии
Глава Генштаба Турции отправился в Москву на переговоры по Сирии
Общество
Американцы массово едут в Россию, несмотря на предостережения Госдепа — CGTN
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Американцы массово едут в Россию, несмотря на предостережения Госдепа — CGTN

    10:42  18 Января 2018
    160

    Американцы массово едут в Россию, несмотря на предостережения Госдепа — CGTN

    Москва, 18 января. Никакие предостережения дипломатического ведомства США не помогут удержать американских туристов от посещения российских городов. Об этом рассказали корреспонденты CGTN, пообщавшись с американцами в Москве.

    Журналисты CGTN побывали в российской столице и пообщались с многочисленными иностранцами, которые, невзирая на морозы и снегопады, отправляются в Россию для знакомства с ее культурой и достопримечательностями.

    По словам одной американской туристки, в России очень безопасно: на улицах и в метрополитене.

    Американцы массово едут в Россию, несмотря на предостережения Госдепа — CGTN

    Другая иностранка отметила, что в любой точке планеты с человеком может произойти все что угодно, но это не повод сидеть дома. По этой причине, заявила туристка, отказывать себе в удовольствии колесить по миру, в том числе по России, не надо.

    Как рассказала столичный гид Елена Юркен, нечестно и неуместно то, что Россию называют опасной. Иностранцы, уезжая из России, говорят, что здесь безопасно, красиво и обещают вернуться.

    Напомним, накануне Госдеп США предостерег американцев от поездок в Россию, потому что якобы в этой стране велик риск террористических атак. 

    Спецслужбы РФ подчеркнули, что в последнее время в стране снизился рост числа преступлений. Кроме того, за прошедший год Федеральная служба безопасности России пресекла 18 крупных терактов.

    Американцы массово едут в Россию, несмотря на предостережения Госдепа — CGTN

    Глава российского государства Владимир Путин в ходе коллегии МВД в минувшем году призвал сотрудников МВД не расслабляться, отметив, что позитивные цифры и динамика — не повод отдыхать.

    Президент РФ подчеркнул, что ключевая цель правоохранительных органов — безопасность россиян и туристов. 

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сша #туризм #путешествие
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Выборы-2018. Путин ведет страну вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров

      10:54 18 Января 2018 100
      Читать
      10:42
      Сегодня

      Песков рассказал, что больше всего не любит Путин
      9:17
      Сегодня

      Борис Титов: Три моих основных конкурента на выборах – Путин, Путин и, пожалуй, Путин
      8:16
      Сегодня

      Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гриппа в Европе
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 18 января 06.00: «Нусра» призвала боевиков Идлиба к союзу, курды просят поддержки ООН
      3:35
      Сегодня

      В Сети появилось видео посадки истребителей Су-30М2 на автодорогу

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 20281

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3307

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33962

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7923

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7512
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      9:06   18 Января 2018
      368
      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      18:22   17 Января 2018
      441
      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      17:57   17 Января 2018
      780
      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      14:06   17 Января 2018
      1447