«А где уголь из Пенсильвании?!»: эксперт прокомментировал отмену Киевом санкций в отношении «Южтранса»

Москва, 18 января. На этой неделе министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российского поставщика угля – компании «Южтранс». Политический эксперт Владимир Корнилов прокомментировал такое решение Киева.

На своей странице в социальной сети Facebook эксперт пошутил на тему непоследовательности украинских властей, вспомнив о заявлениях, которые поступали из Киева во время введения санкций против «Южтранса» в октябре 2017 года.

«Не понял! А где же уголь из Пенсильвании?! Атлантический океан замерз, поэтому корабль до Одессы добраться не может?» — написал Корнилов.

Напомним, в октябре 2017 года под санкции Украины, введенные, как утверждали в Киеве, «в целях национальной экономической безопасности», попали 18 предприятий, среди которых оказалась и компания «Южтранс».

Однако заключенные после введения санкций контракты с США, о которых активно писали украинские СМИ, не покрывали и половины объема российских поставок. Более того, бывший член Национальной комиссии Украины по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что американский уголь наносит вред экологии.

Напомним, Россия является одним из ключевых игроков на мировом энергетическом рынке. Как отмечал президент РФ Владимир Путин в августе прошлого года, запасов российского угля хватит еще на 500 лет.