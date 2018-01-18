Сирия, 18 января. Турецкая армия демонтирует стену у кантона Африн на сирийско-турецкой границе. Подкрепление САА прибыло на юго-восток провинции Идлиб. Жители Ракки самостоятельно занимаются восстановлением города, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают САА поддержку в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с боевиками в юго-западной части провинции Алеппо; получили подкрепление на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: опубликовало фотодоказательства нападения смертника на курдов в районе города Гаранидж в Дейр-эз-Зоре; противостоит САА в южной части Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет бои с САА в провинциях Идлиб и Алеппо.

Курды: готовятся к наступлению Турции и ССА** в районе кантона Африн в провинции Алеппо.

Международная коалиция: провела бомбардировку в южной части Хасаки.

Провинция Алеппо

Интернет-порталы, подконтрольные ливанскому военизированному формированию «Хезболла», опубликовали видеозапись, на которой были запечатлены ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА), выступающей при поддержке ополченцев-шиитов, и группировками вооруженной оппозиции, связанными с «Тахрир Аш-Шам». Правительственные части обстреливали укрепрайоны исламистов, используя минометы, танки, гаубицы и РСЗО «Град». Отмечается, что бои разворачивались на юге региона западнее плато Аль-Хасс, территории которого ранее были полностью зачищены от боевиков. Напомним, войска САР продвигаются в направлении военного аэродрома «Абу Духур», расположенного на востоке провинции Идлиб, граничащей с Алеппо. Наступление возглавляет 124-я бригада специального назначения САА, а также отряды Национальных сил обороны****** (NDF), передает информационное агентство Al Masdar News.

Между тем турецкая военная техника прибыла на границу кантона Африн, являющегося частью Сирийского Курдистана, о чем сообщает военный источник в сети Twitter (VivaRevolt). Напомним, накануне конвой танков остановился недалеко от сирийско-турецкой границы в провинции Хатай. Кроме того, как передает агентство новостей Damascus Now, армия Турции начала демонтировать пограничную стену, отделяющую сирийский Африн от Турецкой Республики. Тем не менее об официальном начале новой антикурдской кампании пока не заявлялось.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (Terror_Monitor) сообщает о том, что террористы «Исламского государства» опубликовали фотодоказательства атаки смертника ИГИЛ1, произошедшей накануне в районе населенного пункта Гаранидж на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Напомним, вооруженное противостояние между ИГИЛовцами и Демократическими силами Сирии**** (SDF) продолжается уже на протяжении нескольких дней, в результате чего курды понесли значительные потери в живой силе, несмотря на поддержку американских ВВС. Столкновения между курдскими отрядами и радикалами террористической группировки начались после того, как отряды ИГ бежали с правого берега Евфрата во время наступления САА, поддерживаемой авиацией РФ.

Провинция Идлиб

Новостной портал Al Masdar News сообщает о прибытии подкрепления Сирийской арабской армии (САА) на юго-восток провинции. Напомним, к линии фронта были направлены дополнительные войска, военная техника и транспортные средства. В течение последних нескольких дней силы САР пытаются достигнуть своих отрядов, развивающих наступление на юге Алеппо. Одновременно с этим части армии САР и российские ВКС ведут огонь по укрепрайонам исламистов на окраинах авиабазы «Абу Духур». О потерях со стороны боевиков не сообщалось.

Тем временем некоторые террористические источники публикуют в социальных сетях сообщения о том, что ИГИЛовцам, которые отбили у «Джебхат Ан-Нусры»1*** часть территорий на северо-востоке Хамы, удалось занять город Синджар. Тем не менее данные сведения являются дезинформирующими. О вооруженных стычках между террористами «Исламского государства» и правительственной армией в данном районе сообщают и официальные СМИ, однако известно, что под контроль боевиков перешли лишь несколько незначительных позиций.

Провинция Ракка

Военный источник в Twitter (QSD_Jabha) передает, что гражданский совет города Ракка обнаружил две больницы, ранее занимаемые террористами «Исламского государства». Местные жители намереваются восстановить их и использовать для лечения граждан, в первую очередь тех, кто пострадал в результате постоянных взрывов мин и СВУ, заложенных еще во время оккупации ИГИЛ. Напомним, административный центр провинции был взят курдами более трех месяцев назад, однако несмотря на это, в городе не только не начинались ремонтные работы, но и до сих пор не была завершена операция по разминированию. Таким образом, население Ракки вынуждено самостоятельно восстанавливать захваченные курдами районы.

Провинция Хасака

Военные самолеты международного альянса во главе с Соединенными Штатами Америки провели бомбардировку в южной части провинции Хасака. Согласно информации Twitter-канала (EuphratesPost), американская авиация осуществила боевой вылет недалеко от сирийско-иракской границы в районе населенного пункта Таль Аш-Шаир. Отмечается, что ВВС США намеревались ударить по разрозненным отрядам террористической группировки «Исламское государство», скрывающихся в пустынных районах. Тем не менее сведений о результатах авианалета, также как и возможных жертвах среди сирийских граждан пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)