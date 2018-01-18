Автобус с пассажирами загорелся в Казахстане, погибли 52 человека

Астана, 18 января. В Актюбинской области Казахстана загорелся пассажирский автобус, следующий по маршруту Самара — Шымкент. По предварительным данным, погибло 52 человека, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслана Иманкулова.

Инцидент произошел в 10.00 (8.30 по мск) в Иргизском районе Актюбинской области. В автобусе находилось 55 пассажиров и два водителя. Гражданство пассажиров уточняется.

В данный момент всем пассажирам, которые выбрались из автобуса, оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают врачи, спасатели, психологи, сотрудники правоохранительных органов.