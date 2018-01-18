Киевский пропагандист объявил легендарного короля Артура «выходцем из Украины»

Киев, 18 января. Украинские пропагандист объявил легендарного короля Артура выходцем из Украины — основанием для этого послужила существующая теория о сарматском происхождении короля всех бриттов. В голове популярного киевского политолога Александра Палия, который регулярно пишет про альтернативное «украинское» видении истории, предположение о появлении в Великобритании нанятых римлянами сарматских конников превратилось в теорию о том, что «британский мир основан выходцем из Украины».

Поводом назвать короля Артура «выходцем из Украины» стало историческое расположение древней Сарматии — долгое время в древности так называли большую часть территории Восточной Европы от Дона, основным населением которой было ираноязычные племена сарматов, которые могут быть предками некоторых северокавказских народов.

«Британский мир основан выходцем из Украины? (не шутка), — написал Палий в своем блоге на Facebook. — Аргументы не то что однозначные, но весомые».

В комментариях у пропагандиста идею «украинского короля Артура» с готовностью поддержали: «Я всегда знал, что украинцы великая нация!», пишут поклонники «украинской истории».