Грызлов объяснил, чем чревато «топтание на месте» в решении конфликта в Донбассе

Минск, 18 января. Действия киевского руководства ведут к «заморозке» конфликта в Донбассе. Об этом заявил в четверг полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Он подчеркнул важность решения гуманитарных вопросов, в том числе по обмену пленными.

«Топтание на месте в этой сфере более нетерпимо, поскольку чревато «заморозкой» конфликта, чего на словах не хочет официальный Киев и к чему на деле ведут его действия», — передает РИА Новости слова Грызлова.

Он также считает, что для избежания этого Москва намерена настаивать на непременном протоколировании всех заявлений и предложений в рамках встреч гуманитарной подгруппы. В противном случае ( в случае отказа какой-нибудь из сторон от такого протоколирования — Прим.ред.) российская сторона будет уведомлять об этом международную общественность.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин впервые провел телефонную беседу с главами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Отмечалось, что в рамках переговоров лидеры обсудили идею руководителя общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между Киевом и Донбассом.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин поддержал идею Медведчука о масштабном обмене пленными с обеих сторон.

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