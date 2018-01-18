Строители начали обустройство проезжей части Крымского моста

Москва, 18 января. Барьерное ограждение и мачты освещения установлены на пилотном участке автодорожной магистрали Крымского моста через Керченский пролив.

Речь идет об участке на острове Тузла, который является передовым: на нем отрабатываются все этапы проекта, сообщает информационный центр «Крымский мост».

«На одном из участков автодорожной части Крымского моста выполнено обустройство проезжей части», — говорится в сообщении.

Уточняется, что строители установили около двух тысяч погонных метров барьерного ограждения и 28 мачт освещения. Всего по окончании работ Крымский мост будет оснащен 76 километрами ограждения, а количество мачт освещения превысит тысячу.

Как напомнили в информационном центре, укладка двух слоев асфальта и обустройство проезжей части на Крымском мосту должны быть завершены до декабря 2018 года. В настоящее время специалисты работают над схемой организации дорожного движения на транспортном переходе через Керченский пролив.

Напомним, Крымский мост соединяет полуостров с материковой Россией. По завершении строительства он станет самым протяженным в стране: длина Крымского моста составит 19 километров.

Прошлым летом президент России Владимир Путин отметил, что строительство переправы через Керченский пролив идет с опережением плана. Глава государства выразил уверенность, что Крымский мост будет сдан в срок, все работы будут выполнены качественно.