Аппарат омбудсмена поддерживает контакт с адвокатами военных РФ, находящихся в СИЗО Украины

Вологда, 18 января. Аппарат омбудсмена по правам человека поддерживает постоянную связь с адвокатами и родственниками российских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, находящихся в украинском СИЗО, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«С точки зрения медицинского обслуживания, отношения украинских заключенных, которые находятся с ними в одной камере, питания, обеспечения литературой — здесь с их стороны жалоб нет», — заявила она в комментарии ТАСС.

Москалькова также подчеркнула, что аппарат находится в постоянном контакте с адвокатами и родственниками военнослужащих.

Напомним, что 21 ноября 2016 года Минобороны России сообщило о похищении СБУ прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова в Николаевской области. Через подставных лиц россияне были вывезены на территорию Украины под предлогом передачи заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в украинских вузах. Сразу после пересечения границы страны военные были задержаны. Им предъявили обвинения в госизмене.

Президент России Владимир Путин назвал вероломством задержание российских военных на границе с Крымом. Он также добавил, что если на Украине таким образом надеются вызвать симпатию жителей полуострова, это невыгодные средства.