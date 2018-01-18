Россия начала поставки С-400 в Китай — СМИ

Москва, 18 января. РФ начала поставки зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» КНР по контракту 2014 года. Первый комплект уже был отправлен заказчику, сообщили ТАСС в системе военно-технического сотрудничества России.

«Реализация контракта началась, первый полковой комплект отправлен в Китай», — заявил источник агентства.

Как стало известно, в состав комплекта входят командный пункт, инструменты, радиолокационная станция, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части и другие элементы системы.

В прошлом году президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ продавать Турции дальнобойные зенитные ракетные системы С-400. Вопрос кооперации будет определяться готовностью турецкой стороны, подчеркнул глава государства.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная ракетами различной дальности.