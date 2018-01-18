Поймали наркомана с анашой: Кадыров прокомментировал арест чеченского правозащитника

Грозный, 18 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал арест руководителя представительства правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюба Титиева.

«Говорят, поймали наркомана с анашой полицейские… — констатировал чеченский лидер. — ООН, даже Госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали».

Глава республики отметил, что как только в Чечне поймали «их наркомана, и весь мир встал», пишет «Кавказ. Реалии»

«Почему они их права не защищали? Такие же наркоманы… — приводит слова Кадырова «ФедералПресс». — Неужели он не может употреблять?»

Руководитель Чечни отметил, что правоохранители республики задерживают за употребление наркотиков людей, возраст которых превышает 60 и 70 лет.