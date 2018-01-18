Глава Минфина призвал превратить Россию во «вторую Норвегию»

Москва, 18 января. Глава министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что России необходимо проводить бюджетную политику таким способом, чтобы не сильно зависеть от колебаний стоимости нефти — наподобие Норвегии.

«Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые происходили в прошедшие несколько лет», — подчеркнул министр в интервью РБК.

Российский министр также отметил, что устойчивость экономической ситуации в Норвегии связана с тем, что она проводит «взвешенную и консервативную бюджетную политику», пишет «ФедералПресс».

Ранее министр финансов РФ заявил, что кабмин не планирует увеличивать налоговую нагрузку в стране в ближайшие годы.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия обязательно добьется того, чтобы рост экономики превысил темпы роста мировой.

Владимир Путин. Биография