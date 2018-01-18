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Посол Украины порадовался наплыву украинских трудовых мигрантов в Польшу
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    Посол Украины порадовался наплыву украинских трудовых мигрантов в Польшу

    9:54  18 Января 2018
    887

    Посол Украины порадовался наплыву украинских трудовых мигрантов в Польшу

    Киев, 18 января. Многих украинцев возмутили слова киевского посла в Польше Андрея Дещицы, который объявил массовое нашествие украинских трудовых мигрантов в соседнюю страну положительным фактором в отношениях между Польшей и Украиной. 

    В ходе встречи с журналистами в кулуарах Оболонского суда Дещица объявил, что в Польше работают уже более миллиона украинских трудовых мигрантов.

    «Думаю, и Польша и Украина заинтересованы, чтобы продолжать этот уровень сотрудничества», — заявил посол, подчеркнув положительное влияние приезжих из Украины на польскую экономику. 

    Такие заявления вызвали недоумение экспертов и политологов, которые удивляются тому, что Дещица говорит об исходе трудоспособного насленеия Украины как о чем то положительном, да еще и достойном развития.

    Посол Украины порадовался наплыву украинских трудовых мигрантов в Польшу

    Между тем, по данным главы МИД Украины Павла Климкина, статус беженца в Польше за два года получили всего 88 украинцев - в то время как трудовыми мигрантами оказались 300 тысяч человек. Таким образом, польские власти оставили для себя возможность в любой момент выпроводить из страны украинцев, не связывая себя никакими обязательствами относительно этих людей.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
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    #дещица
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