Посол Украины порадовался наплыву украинских трудовых мигрантов в Польшу

Киев, 18 января. Многих украинцев возмутили слова киевского посла в Польше Андрея Дещицы, который объявил массовое нашествие украинских трудовых мигрантов в соседнюю страну положительным фактором в отношениях между Польшей и Украиной.

В ходе встречи с журналистами в кулуарах Оболонского суда Дещица объявил, что в Польше работают уже более миллиона украинских трудовых мигрантов.

«Думаю, и Польша и Украина заинтересованы, чтобы продолжать этот уровень сотрудничества», — заявил посол, подчеркнув положительное влияние приезжих из Украины на польскую экономику.

Такие заявления вызвали недоумение экспертов и политологов, которые удивляются тому, что Дещица говорит об исходе трудоспособного насленеия Украины как о чем то положительном, да еще и достойном развития.

Между тем, по данным главы МИД Украины Павла Климкина, статус беженца в Польше за два года получили всего 88 украинцев - в то время как трудовыми мигрантами оказались 300 тысяч человек. Таким образом, польские власти оставили для себя возможность в любой момент выпроводить из страны украинцев, не связывая себя никакими обязательствами относительно этих людей.