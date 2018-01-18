Германия защищает «Северный поток – 2» от Еврокомиссии – СМИ

Москва, 18 января. Германия встала на защиту проекта российской компании «Газпром» «Северный поток — 2»: в Берлине считают, что попытка Еврокомиссии регулировать проект противоречит европейскому и международному законодательству.

Такие выводы Германия сделала в заключении на проект поправок в газовую директиву, представленную ЕК в ноябре минувшего года, пишет газета «Ведомости».

В поправках, в частности, речь идет о предоставлении европейским чиновникам права требовать разделения функций поставщика и посредника или настаивать на допуске к газопроводу третьих сторон. Такие поправки в первую очередь сказались бы на строительстве газопровода «Северный поток — 2», отмечает издание.

По мнению Берлина, предложение таких поправок со стороны Еврокомиссии ничем не обосновано.

«Никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза», — отмечается в заключении.

Немецкая сторона также отметила, что не видит необходимости в поправках к газовой директиве, поскольку и в существующем виде она в полной мере распространяется на компании и инфраструктуру, к которой на территории ЕС подключены морские газопроводы.

«Изменения неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права», — также подчеркивается в заключении Германии.

Напомним, внести поправки в газовую директиву Еврокомиссия предложила в ноябре прошлого года с целью распространить нормы европейского энергетического законодательства не на некоторые, а на все газопроводы на территории ЕС.

Европейские государства не раз пытались помешать реализации проекта «Северный поток — 2». Как сообщала «Газета.ру», в ноябре в Дании был принят закон, который дает возможность правительству страны запретить прокладку трубопроводов через территориальные воды Дании. Однако в «Газпроме» отмечали, что такие решения датских властей строительству газопровода не помешают: альтернативный маршрут «Северного потока – 2» уже разработан.

Развитие газового комплекса является одной из приоритетных задач России. Об этом в декабре заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что именно газовая отрасль определяет динамику экономического роста страны, и, будучи одним из главных поставщиков газа в мире, Россия должна использовать это преимущество для улучшения качества жизни граждан.