Антонов назвал контрпродуктивными обвинения США в нарушении договора о РСМД

Москва, 18 января. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон продолжает усиливать линию по публичному обвинению России в «нарушении» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Непростая ситуация складывалась вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон продолжает политизировать данную тему, усиливая линию на публичное обвинение России в «нарушении» ДРСМД», — заявил посол в интервью агентству РИА Новости.

По словам Антонова, сами американцы при этом уходят от предметного обсуждения условий Договора.

«Считаем, что публичная агрессивная риторика, к которой прибегает Вашингтон, контрпродуктивна и не способствует решению задачи укрепления ДРСМД», — подчеркнул он.

Посол напомнил, что еще десять лет назад Россия ставила вопрос о придании ДРСМД реального многостороннего характера. Однако предложение Москвы не нашло отклика у стран Европы — союзников США по НАТО. Тем не менее, эта тема продолжает сохранять актуальность.

Антонов добавил, что «возобновление инспекций в рамках ДРСМД не обсуждается», поскольку эти инспекции могли проводиться лишь в течение 13 лет после его официального вступления в силу.