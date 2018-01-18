Сирия: цементный завод в Адре заявил об ориентации на российских бизнесменов

Дамаск, 18 января. Цементный завод в сирийском городе Адра намерен увеличить производство на 51% и надеется на сотрудничество с российскими предпринимателями, заявил генеральный директор предприятия Сулейман Муфидес.

На данный момент производство цементного завода в Адре составляет 830 тысяч тонн в год. Руководство намерено увеличить эти показатели на 51%.

«По обновленному плану для нашего завода мы хотим увеличить производство до 1 миллиона 250 тысяч тонн в год», — приводит слова Муфидеса РИА Новости.

Директор завода также отметил, что на данный момент разрабатывается проект строительства еще одного предприятия. Однако для его открытия нужна серьезная сумма — минимум 250 миллионов долларов.

После освобождения от террористов Адра снова вернула себе звание промышленного центра Сирии. На данный момент городские предприятия ищут партнеров для развития бизнеса.

«Эти заводы можно строить несколькими способами, но самый вероятный — через инвесторов и партнеров из-за рубежа, — пояснил Муфидес. — Мы ориентируемся на Россию и надеемся, что бизнесмены заинтересуются таким предложением».

В декабре президент России Владимир Путин посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Во время этого визита глава РФ приказал вывести значительную часть российских войск из САР, которые проводили антитеррористическую операцию.