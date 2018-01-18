Citroen анонсировала выпуск нового флагманского седана в 2019 году

Париж, 19 января. Автомобильная компания Citroen подтвердила слухи о выпуске флагманского седана, сообщает издание Autocar со ссылкой на главу бренда Линду Джексон.

По словам Джексон, китайский рынок остается вторым по величине продаж автомобилей Citroen. В данный момент значительная доля продаж у китайцев приходится на седаны. Именно по этой причине компания решила сделать ставку на полноразмерный седан.

«Это будет модель, которая привнесёт нечто новое в этот класс автомобилей», — заявила она.

Технические характеристики новой модели пока не сообщаются. Ожидается, что седан Citroen станет серийный вариантом концепт-кара CXperience, который показали на автосалоне в Париже в 2016 году. Длина машина составляет пять метров, он оснащен двигателем, который разгоняется до 300 лошадиных сил.

CXperience укомплектован подвеской Advanced Comfort с двухтрубными амортизаторами и гидравлическими стопорами, которые позволяют «смягчить» подвеску при движении по плохой дороге.