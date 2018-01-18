Борис Титов: «Три моих основных конкурента на выборах – Путин, Путин и, пожалуй, Путин»

Совсем скоро, уже 18 марта, в России состоится грандиозное событие — выборы президента Российской Федерации. Гражданам нашей страны предстоит избрать лидера, под руководством которого страна будет развиваться и двигаться вперед.

Вероятнее всего, победу одержит действующий глава государства Владимир Путин, который участвует в выборах в качестве самовыдвиженца, поскольку его рейтинг и поддержка обществом безусловна — волонтерам его штабов удалось собрать уже более миллиона подписей в поддержку национального лидера.

Несмотря на это, есть и другие достойные кандидаты, которые планируют побороться за президентское кресло.

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов был выдвинут кандидатом на пост президента России от «Партии Роста». Основа его программы — это реформа экономики, снижение налогов на производство и увеличение налогов на прибыль, модернизация промышленности. Его не пугает антирейтинг кандидатов, а среди конкурентов на выборах он видит только действующего главу государства. Об этом и заодно о возрасте своего электората Борис Титов рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

— ВЦИОМ опубликовал антирейтинг кандидатов в президенты России. Доверие к Вам упало на 14 пунктов. С чем вы это связываете?

— Повышение антирейтинга в момент вхождения в активную фазу избирательной кампании — обычная практика. Если вы заметили, он не рос только у действующего главы государства, что тоже, в принципе, естественно. Как правило, антирейтинг растет только у фаворитов предвыборной гонки. Планктон просто никому не известен, и ругать его не за что. Поэтому я отношусь к этому спокойно. О причинах говорить сложно, возможно, отчасти это связано с тем, что многие думают: мы только для бизнеса, а то, что главная цель — повышение благосостояния работающего населения, слышат пока не все. Но, если вы, опять же, заметили, несмотря на рост, сам уровень антирейтинга — один из самых низких среди кандидатов.

— Вы зарегистрировались в качестве кандидата в президенты России 25 декабря 2017 года, что за это время, на ваш взгляд, вашей команде удалось сделать для привлечения электората?

— Для привлечения электората наша команда работала несколько лет. Вместе с группой экспертов мы создавали основу моей программы — стратегию экономического развития нашей страны, которую я представил президенту в середине прошлого года. А что касается момента регистрации, то никакого магического значения оно не имеет. Разве что канун Нового года — время, когда стоит подумать о главном. Как Новый год встретишь…

— Если рассмотреть основные тезисы вашей предвыборной программы, какие три направления вы бы назвали ключевыми?

— Главный лозунг — «Работающий человек бедным быть не должен»!

Побороть бедность можно только одним способом — создавая новые высокопроизводительные, а значит, и с высокой зарплатой, рабочие места, а для этого нужна модернизация и развитие промышленности, сельского хозяйства и т.д.

Поэтому ключевые направления моей программы — это снижение налогов на производство и рост налогов на потребление, снижение ставок по кредитам, как для бизнеса, так и для граждан, переход к умеренно-мягкой кредитной политике, снижение тарифов для граждан и для бизнеса.

— Ваш избиратель — кто он? Возраст, соцуровень.

— Наш избиратель — это взрослый (22-55 лет) состоявшийся, работающий чаще в частном секторе человек, семейный, с активной жизненной позицией. Те люди, которые не ждут постоянно помощи от государства, а рассчитывают на свои силы, берут и делают.

— Вы представляете интересы бизнеса. Чувствуете ли поддержку вашей кандидатуры со стороны предпринимателей?

— Конечно. Значительная часть нашего электората — предприниматели, но не основная. Я защищаю бизнес и делаю все, чтобы дать предпринимателям дышать свободно, снять уголовное, административное давление, как омбудсмен. Но наша программа учитывает интересы не только бизнеса, но и всех работоспособных граждан, которые хотят работать, повышать свой профессиональный уровень и получать соответствующую зарплату за свой труд.

— Почему, на ваш взгляд, необходимо проведение амнистии для малого бизнеса, которую вы предложили?

— В России уровень теневой экономики почти сравнялся с «белым». По его объему мы вышли на третье место в мире. При таком объеме теневого рынка любые преобразования не могут быть реализованы. Нужна программа по «обелению» экономики. И достичь этой цели одними репрессивными мерами невозможно. Именно поэтому мы исходим из трех ключевых посылов: заниматься малым бизнесом должно быть удобно и выгодно, правоохранительные органы должны бороться с теневым сектором, а не с «белым», но те, кто переходит в легальное поле, должны быть уверены, что их не будут преследовать за старые грехи. Тогда это сработает, и люди выйдут из тени, где они не от хорошей, поверьте, жизни.

— Чем привлекателен для будущего страны переход на прогрессивную шкалу налогообложения?

— Как я уже говорил, налоги на производство надо снижать, или будем, как сейчас, есть европейское, а ходить в китайском. Снижая корпоративные налоги, надо повышать иные, чтобы бюджет не терял денег. В том числе нужно убирать НДФЛ у беднейших категорий граждан, но повышать для людей с большими доходами — от 7-12 миллионов рублей в год.

— Реально ли в ближайшее время изменить всю систему налогообложения России? Какие опасности таят в себе подобные меры?

— Сразу — нет. Мы говорим о том, что сейчас необходим налоговый маневр. Наша структура бюджета была создана в начале 2000-х. Нужно было сократить число налогов, ввести НДФЛ в 13%. И это сработало, снижение налогов привело к росту доходов бюджета. Тогда такая структура налогов обеспечила стабилизацию, но сегодня она не работает на развитие. Поэтому мы предлагали снизить налоги на производство и повысить на физлиц. Сегодня НДФЛ уже можно пересмотреть. Идея прогрессивной шкалы: чем богаче, тем по более высокой ставке платишь. Когда я инвестирую, помогите мне создавать рабочие места; когда я уже заработал, я готов больше заплатить. Сейчас же за низкий НДФЛ мы расплачиваемся высокими корпоративными налогами. Кроме того, чтобы стимулировать эффективность, можно повышать налоги на недвижимость, землю, имущество, в том числе устаревшее оборудование. И налоги, и в целом структура новой экономики должна быть другой — нацеленной не на стабилизацию, а на стимулирование роста частного сектора, модернизацию.

— Какие социальные проблемы вы намерены решить в первую очередь в случае избрания Вас на пост президента?

— Повышение качества жизни населения, если в целом. Это основа.

Конечно, прежде всего речь идет об образовании и медицине. В отличии от монетаристов, которые считают эти сферы заранее убыточными, мы считаем, что госвложения в образование и медицину — это инвестиции в человеческий капитал, путь к высокотехнологичной экономике. Поэтому расходы на них в процентах от бюджета мы предлагаем увеличить в 3-4 раза.

Отдельно стоит демографическая проблема. Если со стимулированием рождаемости у нас дела обстоят неплохо, то упускается вторая составляющая — снижение преждевременной смертности. Особенно актуально для России снижение мужской смертности. По средней продолжительности жизни мужчин мы в одной строке с Габоном и Сенегалом. Программа снижения мужской смертности — составляющая часть стратегии роста.

— Вы огромное внимание уделяете вопросам экономической политики, какие основные проблемы в этой области сегодня существуют в нашей стране?

— Проблем масса: начиная с административного давления на бизнес и заканчивая денежно-кредитной политикой. Сейчас подробно не буду останавливаться на всех. Каждой из них отведен целый раздел в нашей стратегии роста. Главное — их бессмысленно пытаться решать по отдельности. Нужен системный подход. Если болит голова, можно выпить обезболивающее, и она на время пройдет. Но если вы хотите совсем забыть о мигрени, вы делаете полное обследование и проходите комплексное лечение. Так же и наша программа. Она не ставит целью «залечить» экономические раны. Она направлена на оздоровление всей системы в целом.

— Вы заявили, что в России нет стратегического планирования, с чем вы это связываете?

— Не только стратегического, но даже индикативного планирования нет. А это в корне неверный подход, если мы говорим о развитии. Все успешные страны обязательно создавали некий управленческий центр, который занимался бы развитием реформ: Сингапур, Китай, Англия, Малайзия… Необходимо создать так называемый Delivery Unit — штаб реформ. Цель — выделить из текущего управления экономикой управление развитием. Необходимо оставить правительству управление текущим положением дел и создать администрацию роста — штаб реформ под руководством президента.

— В случае победы на выборах, вы хотите применить успешный опыт госуправления зарубежных стран или идти своим путем?

— Несомненно, нужно использовать опыт успешных стран. Зачем набивать те же шишки, если можно «подсмотреть», как на самом деле эффективнее. Но нельзя забывать о наших национальных особенностях, менталитете.

— Как Вы оцениваете свои шансы на выборах? Кто три ваших основных конкурента?

— Путин, Путин и, пожалуй, Путин — основные конкуренты. Зная, какой рейтинг доверия у действующего главы государства, я не строю воздушных замков. Я предприниматель и привык трезво оценивать обстановку. Планка в 8% для нашей команды — вполне реальная и достижимая цель. Зачем тогда иду, если заранее предвижу исход, спросите вы? Все просто. Благодаря моему участию гораздо больше наших сограждан смогут узнать о стратегии роста и подержать нашу программу своими голосами. А глава государства, кем бы он ни был, просто обязан прислушиваться к мнению народа. Соответственно, шансы реализации нашей программы вырастут в разы.

— Почему люди должны отдать вам свой голос?

— Как я уже говорил, голос за меня — это голос за развитие: растущую экономику, растущие зарплаты, растущую страну. Все, что народ сейчас хочет, перемен. Перемен к лучшему. Нельзя стоять на месте. Нужно развиваться. Сильной внешней политике должна соответствовать сильная экономика. Именно построению сильной, независимой от колебания цен на сырье на мировых рынках, экономики посвящена моя программа «Стратегия роста». Голоса за меня — голоса за нее. Чем больше наберу на выборах, тем больше шансов, что президент реализует стратегию роста, а не кудринскую программу.

— Как привлечь людей прийти 18 марта на избирательный участок?

— Всегда нужно начинать с себя. Никто не изменит жизнь к лучшему за нас. Стоячая вода тухнет. Сам факт появления на избирательном участке говорит о том, что человеку не все равно. Что он намерен бороться за свое будущее. И неважно, за кого конкретно он голосует. Я, как предприниматель, знаю, насколько важна инициатива, само желание что-то изменить. Реализации — уже детали. А пирожки, газировка и прочие плюшки — не самые сильные мотиваторы.