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РФ направит приглашение США стать наблюдателями на конгрессе нацдиалога Сирии
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    РФ направит приглашение США стать наблюдателями на конгрессе нацдиалога Сирии

    9:23  18 Января 2018
    271

    РФ направит приглашение США стать наблюдателями на конгрессе нацдиалога Сирии

    Москва, 18 января. Россия решила направить приглашение США и другим постоянным членам СБ ООН стать наблюдателями на конгрессе национального диалога Сирии. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    По словам российского дипломата, Москва приняла решение о направлении США, как и другим государствам-членам СБ ООН, приглашения принять участие в качестве наблюдателя на конгрессе национального диалога Сирии.

    «Что касается уровня, то каждая сторона, включая США, будет сама определять, кого и на каком уровне направлять в Сочи, и направлять ли вообще», — передает РИА Новости слова Антонов.

    РФ направит приглашение США стать наблюдателями на конгрессе нацдиалога Сирии

    Он также отметил, что российская сторона рассматривает конгресс «как форум, призванный придать важные импульсы переговорному процессу под эгидой Организации объединенных наций в швейцарской Женеве и достижению самими гражданами Сирии договоренностей по взаимному согласию и без предварительных требований».

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин обсудил с СБ РФ подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии, который пройдет в Сочи 29-30 января.

    Владимир Путин. Биография

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    Автор: Дана Балан
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