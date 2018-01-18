РФ направит приглашение США стать наблюдателями на конгрессе нацдиалога Сирии

Москва, 18 января. Россия решила направить приглашение США и другим постоянным членам СБ ООН стать наблюдателями на конгрессе национального диалога Сирии. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам российского дипломата, Москва приняла решение о направлении США, как и другим государствам-членам СБ ООН, приглашения принять участие в качестве наблюдателя на конгрессе национального диалога Сирии.

«Что касается уровня, то каждая сторона, включая США, будет сама определять, кого и на каком уровне направлять в Сочи, и направлять ли вообще», — передает РИА Новости слова Антонов.

Он также отметил, что российская сторона рассматривает конгресс «как форум, призванный придать важные импульсы переговорному процессу под эгидой Организации объединенных наций в швейцарской Женеве и достижению самими гражданами Сирии договоренностей по взаимному согласию и без предварительных требований».

Напомним, накануне президент России Владимир Путин обсудил с СБ РФ подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии, который пройдет в Сочи 29-30 января.

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