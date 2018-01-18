Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

Вашингтон, 18 января. Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов объявил, что Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии. Для того, чтобы США не оставались вне процесса мирного урегулирования в САР, принято решение пригласить наблюдателей Вашингтона к участию в Конгрессе нацдиалога Сирии, который должен состояться в Сочи.

«Россия готова к продолжению и наращиванию взаимодействия по Сирии с США в интересах мирного урегулирования в САР на прочной международно-правовой основе», — объявил российский посол в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что в России предстоящий Конгресс нацдиалога Сирии рассматривают «как форум, призванный придать серьёзные импульсы переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве и достижению самими сирийцами договорённостей по взаимному согласию и без предварительных условий» и призвал крупных международных игроков поддержать КСНД.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», президент Путин обсудил недавно подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи с членами Совета безопасности. В ходе заседания обсуждалось согласование списка участников Конгресса с другими международными силами.