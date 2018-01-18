Тиллерсон опроверг заявления о создании США сил на границе Сирии‍

Вашингтон, 18 января. Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не собирается создавать «силы безопасности границы» в Сирии. Он также добавил, что вопрос, который так возмутил Турцию, был «неверно представлен».

«Вся ситуация была неверно представлена, неверно описана. Некоторые люди оговорились. Мы вовсе не занимаемся созданием «сил безопасности на границе», — цитирует слова государственного секретаря газета Daily Sabah.

Тиллерсон также выразил сожаление, что «комментарии оставили такое впечатление», выступая перед репортерами на борту самолета, возвращаясь в США после проведения встречи в Канаде.

Отмечается, что Тиллерсон провел встречу с главой турецкого МИД в Ванкувере, где уже обсудил данный вопрос.

Ранее стало известно, что коалиция во главе с США приступила к созданию так называемых «сил безопасности границы» совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). Формирования, большая часть которых состоит из курдов, получали вооружение от США. Турция в свою очередь заявила, что примет меры для того, чтобы не допустить появления «сил безопасности» рядом с границами своей страны.