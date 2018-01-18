18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Экономика
«А где уголь из Пенсильвании?!»: эксперт прокомментировал отмену Киевом санкций в отношении «Южтранса»
Россия
Путин заявил о запуске программы «Земский доктор» в малых городах России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин заявил о запуске программы «Земский доктор» в малых городах России

    9:11  18 Января 2018
    70

    Путин заявил о запуске программы «Земский доктор» в малых городах России

    Москва, 18 января. Президент России Владимир Путин заявил о начале действия программы «Земский доктор» в малых городах России, население которых не превышает 50 тысяч человек.

    Во время встречи с участниками Форума малых городов и исторических поселений в Коломне Путин рассказал о распространении на малые города России некоторых программ, передает РИАМО.

    «На малые города с населением до 50 тысяч жителей мы распространили программу «Земский доктор», поддержку получат не только врачи, но и фельдшеры», — заметил российский лидер.

    Российский лидер констатировал, что эта программа будет финансироваться полностью из федерального бюджета страны.

    Путин заявил о запуске программы «Земский доктор» в малых городах России

    Накануне в ходе встречи с участниками Форума малых городов и исторических поселений Путин поручил в ближайшие сроки провести конкурс проектов благоустройства малых городов. 

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #программа #малые города #земский доктор
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гриппа в Европе

      8:16 18 Января 2018 238
      Читать
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 18 января 06.00: «Нусра» призвала боевиков Идлиба к союзу, курды просят поддержки ООН
      3:35
      Сегодня

      В Сети появилось видео посадки истребителей Су-30М2 на автодорогу
      0:16
      Сегодня

      Тиллерсон: США необходимо сотрудничество с РФ по зоне деэскалации на юго-западе Сирии
      18:45
      Вчера

      Путин: На благоустройство малых городов выделят дополнительно 5 млрд рублей
      14:00
      Вчера

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 16497

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3274

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33874

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7878

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7487
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      9:06   18 Января 2018
      244
      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      18:22   17 Января 2018
      388
      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      17:57   17 Января 2018
      740
      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      14:06   17 Января 2018
      1349