Путин заявил о запуске программы «Земский доктор» в малых городах России

Москва, 18 января. Президент России Владимир Путин заявил о начале действия программы «Земский доктор» в малых городах России, население которых не превышает 50 тысяч человек.

Во время встречи с участниками Форума малых городов и исторических поселений в Коломне Путин рассказал о распространении на малые города России некоторых программ, передает РИАМО.

«На малые города с населением до 50 тысяч жителей мы распространили программу «Земский доктор», поддержку получат не только врачи, но и фельдшеры», — заметил российский лидер.

Российский лидер констатировал, что эта программа будет финансироваться полностью из федерального бюджета страны.

Накануне в ходе встречи с участниками Форума малых городов и исторических поселений Путин поручил в ближайшие сроки провести конкурс проектов благоустройства малых городов.

Владимир Путин. Биография