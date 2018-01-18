Более половины россиян намерены провести отпуск в России в 2018 году

Москва, 18 января. В наступившем году более 50% россиян намерены провести свой отпуск в пределах Российской Федерации. При этом предполагаемые траты на отдых в России на треть меньше по сравнению с ожидаемыми затратами на отдых за рубежом.

Как свидетельствую материалы опросов Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований, 58% россиян намерены провести отпуск в России, потратив при этом примерно 40,5 тысяч рублей на одного человека. За границу собирается каждый третий опрошенный, сообщает RT.

В материалах исследования указано, что большинство из тех, кто собирается отдыхать в России — жители крупных городов-миллионников. В то же время в Москве и Санкт-Петербурге чуть больше половины опрошенных (52%) заявили, что собираются отправиться за границу.

Напомним, как сообщала на днях «Газета.ru», глава Ростуризма Олег Сафонов доложил президенту Владимиру Путину о том, что внутренний туризм в России вырос до 56,5 млн человек.