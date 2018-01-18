Авиация России стала менее аварийной

Москва, 18 января. По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), аварийность в российской авиации в прошлом году по сравнению с 2016-м снизилась.

Как передают «Известия», так в прошлом году в происшествиях с воздушным транспортом погиб 51 человек, при этом в 2016-м жертвами авиакатастроф стали 59 человек. Кроме того, в 2017-м было меньше самих инцидентов (39 против 52 в 2016-м).

По данным МАК, основная причина происшествий — низкая подготовка пилотов, халатность и пьянство. Наибольшая доля инцидентов пришлась на авиацию общего назначения (АОН).

Наиболее тяжелые катастрофы в отечественной АОН в 2017-м году — происшествия с самолетом Л-410 в Хабаровском крае и вертолетом Ми-8 в районе российского поселка Баренцбург.

Добавим, что во вторник Владимиру Путину было доложено о рекордных авиаперевозках. По словам главы федерального Минтранса, в 2017-м году авиакомпаниями России перевезено чуть более 105 миллионов человек.