Православные христиане России отмечают Крещенский сочельник

Москва, 18 января. В четверг православные христиане встречают Крещенский сочельник — день накануне одного из основных церковных праздников, Крещение Господня, в который отмечается крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. В этот день в православных храмах совершаются литургии, в ходе которых происходит Великое освящение воды.

В сочельник христиане едят традиционную кашу с изюмом и готовятся к всенощному бдению, которое происходит в ночь на день праздника Крещения. Патриарх Русской Православной Церкви совершит ночную литургию в московском Богоявленском кафедральном соборе. Кроме того, в ночь на Крещение многие принимают участие в купаниях в холодной воде в прорубях. Как отметили в МЧС РФ, в 2018 году в крещенских купаниях планируют принять участие около 1,5 миллионов человек.

По словам президента РФ Владимира Путина, православие, как одна из важнейших религий для многоконфессиональной России, ставит превыше всего ценности, общие для всех мировых религий — милосердие, честность, справедливость и доброту. Президент неоднократно подчеркивал, что является православным христианином и намерен поддерживать дело Церкви в России.