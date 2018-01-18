Скандальная книга о Трампе станет основой телесериала

Вашингтон, 18 января. По скандальной книге «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» снимут телевизионный сериал.

Как сообщает RT, автор нашумевшего произведения Майкл Вульф продал права на экранизацию бестселлера компании Endeavor Content. Правда, размер сделки не уточняется, но, как считают эксперты, речь идет о миллионах долларов. Кроме того, Вульф станет исполнительным продюсером пока еще безымянного телесериала.

Напомним, что книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» появилась на полках магазинов девятого января и сразу же стала бестселлером. За два дня было раскуплено 30 тысяч экземпляров книг.

В книге содержится множество компрометирующих сведений и комментариев о Дональде Трампе, членах его семьи и ближнего круга. Президент США назвал книгу полной фантазией, а ее автора — неудачником.

Добавим, что в прошлом году на экраны вышел документальный сериал режиссера Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине, который стал самым популярным сериалом, показанном в 2017-м году на российском ТВ.