18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Экономика
«А где уголь из Пенсильвании?!»: эксперт прокомментировал отмену Киевом санкций в отношении «Южтранса»
Весь мир
Скандальная книга о Трампе станет основой телесериала
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Скандальная книга о Трампе станет основой телесериала

    8:31  18 Января 2018
    95

    Скандальная книга о Трампе станет основой телесериала

    Вашингтон, 18 января. По скандальной книге «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» снимут телевизионный сериал.

    Как сообщает RT, автор нашумевшего произведения Майкл Вульф продал права на экранизацию бестселлера компании Endeavor Content. Правда, размер сделки не уточняется, но, как считают эксперты, речь идет о миллионах долларов. Кроме того, Вульф станет исполнительным продюсером пока еще безымянного телесериала.

    Напомним, что книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» появилась на полках магазинов девятого января и сразу же стала бестселлером. За два дня было раскуплено 30 тысяч экземпляров книг.

    В книге содержится множество компрометирующих сведений и комментариев о Дональде Трампе, членах его семьи и ближнего круга. Президент США назвал книгу полной фантазией, а ее автора — неудачником.

    Скандальная книга о Трампе станет основой телесериала

    Добавим, что в прошлом году на экраны вышел документальный сериал режиссера Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине, который стал самым популярным сериалом, показанном в 2017-м году на российском ТВ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дональд трамп #сша #пути #владимир путин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Борис Титов: Три моих основных конкурента на выборах – Путин, Путин и, пожалуй, Путин

      9:17 18 Января 2018 322
      Читать
      8:16
      Сегодня

      Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гриппа в Европе
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 18 января 06.00: «Нусра» призвала боевиков Идлиба к союзу, курды просят поддержки ООН
      3:35
      Сегодня

      В Сети появилось видео посадки истребителей Су-30М2 на автодорогу
      0:16
      Сегодня

      Тиллерсон: США необходимо сотрудничество с РФ по зоне деэскалации на юго-западе Сирии
      18:45
      Вчера

      Путин: На благоустройство малых городов выделят дополнительно 5 млрд рублей

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 16497

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3274

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33874

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7878

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7487
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      9:06   18 Января 2018
      244
      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      18:22   17 Января 2018
      388
      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

      17:57   17 Января 2018
      740
      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      14:06   17 Января 2018
      1349