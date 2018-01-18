Американские эксперты подсчитали количество ядерных боеголовок КНДР

Вашингтон, 18 января. Американские военные эксперты подсчитали возможный ядерный арсенал КНДР. Об этом пишет специализированное издание Bulletin of Atomic Scientists.

Согласно информации, полученной из доступных источников, северокорейские власти могут обладать 20 готовыми к применению ядерными зарядами. Отмечается, что также у Пхеньяна предостаточно ресурсов, чтобы изготовить еще до шести десятков боеголовок, пишет «Политэксперт».

Специалисты признали существенной прогресс ракетной и ядерной программ Северной Кореи, включая серию удачных тестовых испытаний, передает телеканал «360».

«После шести ядерных испытаний, два из которых были средней мощности, а одно — высокой, не вызывает сомнений, что КНДР способна создавать ядерные бомбы различной мощности», — заявили эксперты.

Кроме того, они отметили, что в том случае, если ядерный арсенал КНДР еще не введен полностью, то это остается только вопросом времени.

Напомним, в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Москва не признает ядерный статус КНДР. Глава государства напомнил, что еще в 2005 году удалось договориться о сворачивании ядерной программы КНДР, однако спустя несколько месяцев США ввели новые санкции, в результате Северная Корея отказалась от достигнутых договоренностей.

«Спровоцировали Корею, на самом деле. КНДР не видит других выходов, кроме как развитие этих технологий», — подчеркнул он.

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