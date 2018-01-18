Выборы-2018: электронные урны для голосования не планируют использовать на Ямале

Москва, 18 января. На выборах президента России в 2018 году в Ямало-Ненецком автономном округе не планируют использовать комплексы для электронного голосования.

«На территории Ямало-Ненецкого автономного округа не планируется устанавливать и применять комплексы для электронного голосования на выборах президента Российской Федерации», — сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии.

Напомним, накануне ЦИК России сообщил, что электронные урны для голосования появятся на 10 тысячах и еще одном избирательном участке. Основная часть комплексов для электронного голосования сосредоточится в Нижегородской области и Татарстане.

Ранее URA.RU писало, что также на предстоящих выборах электронных урн будет в два раза больше, чем раньше, в Пермском крае: новые устройства уже прислали в регион из Москвы.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

Действующий глава государства Владимир Путин принимает участие в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В его поддержку собрано уже более миллиона подписей избирателей. Социологические опросы показали, что уже сейчас более 81% граждан РФ готовы отдать свой голос на выборах за Путина.

Владимир Путин. Биография.