Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гриппа в Европе

Москва, 18 января. Роспотребнадзор предупредил россиян о повышенной активности вирусов гриппа A и B в странах северной, южной и западной Европы.

«Отмечается рост циркуляции вирусов среди населения», — говорится на официальном сайте ведомства.

Как отмечает Роспотребнадзор со ссылкой на Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, возрастание активности вирусов типов A и B наблюдается в Европе с конца декабря.

Значительное число заболевших гриппом зафиксировано в Великобритании, где в медицинских стационарах уже не хватает коек для пациентов. С октября 2017 года 1938 британцев были госпитализированы, 93 умерли от гриппа.

Роспотребнадзор просит россиян учесть повышенную активность вирусов гриппа в Европе при планировании поездок за границу.

Ранее на этой неделе, как сообщали «Дни.ру», Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о высоком риске заражения гепатитом А при поездках на Украину.