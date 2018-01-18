Все больше украинцев скрывает участие в «майдане» — Олейник

Киев, 18 января. Все большее число украинцев скрывает участие в «майдане» и к 9 мая многие из них могут надеть георгиевские ленточки. Об этом со ссылкой на украинского политика Владимир Олейника сообщает портал Nation News.

«Это очень интересная тенденция. Сегодня многие начинают на ходу переобуваться, переодеваться», — цитирует Олейника издание.

Политик подчеркнул, что не удивится, если многие украинцы к 9 мая наденут георгиевские ленточки и выдут на марш «Бессмертного полка».

Олейник отметил, что похожий процесс происходит на Западе. «Переобулся» в отношении Украины президент США Дональд Трамп, изменилось отношение к Киеву в Берлине. Политик считает, что процесс будет нарастать с каждым днем.

«На примере артистов видно, что мы не нужны Европе в качестве равноправных партнеров. Наша общая семья Россия, Украина и Белоруссия, и мы должны помнить о наших общих корнях», — заключает Владимир Олейник.

Напомни, ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения РФ с Украиной как ненормальные. По мнению главы государства, они нормализуются после урегулирования конфликта в Донбассе.