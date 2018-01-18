Стало известно, сколько времени проводят россияне в социальных сетях

Москва, 18 января. Более половины зарегистрированных в тех или иных социальных сетях россиян проводят в них не более часа в день.

Как сообщают «Известия», такие данные приводятся в свежем опросе, проведенном специалистами «Левада-центра», которые выяснили, что за последние шесть лет доля жителей РФ, которые зарегистрированы с соцсетях, выросла почти вдвое.

Согласно данным исследования, социальными сетями пользуются 59% россиян старше 18 лет. Большинство пользователей Интернета, а именно 54% сказали, что тратят на мессенджеры и соцсети порядка одного часа в день.

Самой популярной соцсетью оказалась «ВКонтакте», которую в декабре прошлого года посещали 65% пользователей, на втором месте — «Одноклассники» (63%). Instagram (23%) и Facebook (20%) заняли третье и четвертое места, соответственно.

При этом, как подчеркивается в исследовании «Левада-центра», почти 70% всех опрошенных согласны с утверждением, что люди выкладывают о себе в Интернет слишком много информации.

Добавим, что летом прошлого года Владимир Путин во время посещения образовательного центра «Сириус» рассказал, почему у него нет аккаунтов в социальных сетях. Российский лидер тогда заявил, что «в конце трудного дня его больше волнует не интернет, а то, как быстрее добраться до койки».