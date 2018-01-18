Гендиректор «Зенита»: Финал ОИ-1972 может дать второе дыхание баскетболу в России

Санкт-Петербург, 18 января. Генеральный директор баскетбольного «Зенита» Игорь Оноков поделился впечатлением от самого кассового российского фильма «Движение вверх».

По его словам, внезапная популярность спортивной драмы может изменить ситуацию в российском баскетболе.

«Этот лозунг может быть подхвачен, и нам важно не упустить момент. Получается, что финальный матч Олимпиады-1972 может дать второе дыхание баскетболу. Ведь в 70-е годы прошлого века наш вид спорта стал самым популярным на планете, попал в Книгу рекордов Гиннесса», — заявил Оноков.

Кроме того, гендиректор сине-бело-голубых считает, что именно драматизм и эмоции финала Олимпиады привели в баскетбол тысячи людей, пишут «Известия».

Лента «Движение вверх» призывает повторить это достижение, поэтому необходимо много работать, чтобы эффект от этого фильма сказался на популярности баскетбола в стране, добавил он.

Напомним, многие эксперты критикуют фильм за историческую неточность. Как писал «Ридус», легендарный баскетбольный тренер Александр Гомельский объяснил, почему у него нет претензий к создателям картины.