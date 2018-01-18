Зрители ЧМ-2018 смогут пожаловаться на цены в гостиницах на горячую линию Роспотребнадзора

Москва, 18 января. Федеральная служба по защите прав потребителей в России в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года откроет горячую линию по вопросам цен и обслуживания в гостиницах. Приехавшие посмотреть матчи ЧМ-2018 россияне и иностранцы смогут пожаловаться в Роспотребнадзор на неправомерное завышение цен на гостиничные номера в период чемпионата.

«В период с 14 мая по 15 августа 2018 года фактическая стоимость проживания в гостиницах или иных средствах размещения в зависимости от присвоенной категории не может превышать ту предельную стоимость, которая установлена правительством РФ. Завышение регулируемых государством цен является административным правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность», — указано в сообщении, которое появилось на сайте Роспотребнадзора.

Горячая линия будет работать до завершения футбольного чемпионата.

Ранее «Ридус» писал о самых бюджетных для проживания городах во время чемпионата мира по футболу в России — такими были признаны Саранск, Волгоград и Ростов-на-Дону.

Напомним, принявший участие в жеребьевке команд ЧМ-2018 президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что футбольный чемпионат в России позволит улучшить отношения между россиянами и гражданами других стран, которые приедут на чемпионат, «сплотив и без того дружную футбольную семью».