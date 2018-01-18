Американские эксперты сообщили об увеличении риска войны США с Россией и Китаем

Москва, 18 января. Разработка ядерного вооружения «малой мощности» приведет к возрастанию риска войны США с Россией и Китаем, считают американские эксперты.

Об этом они рассказали изданию Newsweek, комментируя планы Пентагона разработать новые образцы ядерного оружия. В готовящемся проекте ядерной доктрины США такие разработки аргументируются тем, что Россия и Китай якобы «наращивают ядерный потенциал».

В этой связи заявляется, что американской стороне необходимо «разработать и принять на вооружение новые средства для сдерживания и достижения своих целей, если сдерживание не удастся».

Речь в данном случае идет о ядерном оружии «малой мощности», которое в отличие от существующего США могли бы применять. Напомним, о планах Вашингтона создать новые ядерные боеголовки такого типа для ракет Trident в январе уже сообщало британское издание The Guardian.

Положительную оценку планам Пентагона не дают даже американские эксперты, отмечая, что новая доктрина «развяжет руки» минобороны США и приведет в конечном счете к использованию ядерного оружия. Так, «шизофреническим» проект документа назвал бывший советник 44-го президента США Барака Обамы.

«В ее (доктрины – прим. ФАН) основе лежит желание достичь сдерживания с помощью повышения веры в то, что США могут первыми применить ядерное оружие», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в нынешнем виде в случае принятия доктрина создаст «больше возможностей для использования ядерного оружия и больше соблазна на это».

Как сообщала ранее «Газета.ру», новую ядерную доктрину – первую с 2010 года – США планируют опубликовать уже в конце января.

Напомним, официальные представители РФ неоднократно отмечали, что американская сторона нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности, заключенный между Москвой и Вашингтоном в 1987 году. Как писали «Известия», ситуация вокруг РСМД дошла до того, что эксперты начали говорить о возможном отказе от договора, что значительно подорвет стратегическую стабильность на Евразийском континенте.