Выборы-2018: в Приморье установят около 150 комплексов для электронного голосования

Владивосток, 18 января. К президентским выборам 18 марта в Приморском крае на избирательных участках установят около 150 комплексов для электронного голосования (КЭГ).

«У нас установят порядка 150 КЭГ. На этих выборах их число значительно увеличится», — цитирует представителя регионального избиркома РИА Новости.

Издание отмечает, что часть комплексов уже находится на территории края, часть доставят позже. В каких районах Приморья разместят КЭГ пока не решено.

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком и МИД России намерены обеспечить безопасность на расположенных на Украине, в Ираке, Йемене и Ливии избирательных участках. На Украине избирательные участки будут работать на территории посольства в Киеве и в генконсульствах в Харькове, Одессе и Львове.